​​​​​​​Австрийская компания приглашена к инвестированию в промзоны Азербайджана

14:45 Правительство Азербайджана пригласило австрийскую компанию "Grabher Group GmbH" инвестировать в промышленные зоны страны. Об этом сообщает Report со ссылкой на Агентство по развитию экономических зон при Министерстве экономики. Согласно информаци

Правительство Азербайджана пригласило австрийскую компанию "Grabher Group GmbH" инвестировать в промышленные зоны страны.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Агентство по развитию экономических зон при Министерстве экономики Азербайджана.

Согласно информации, в Агентстве была проведена встреча с делегацией, возглавляемой генеральным директором австрийской компании Гюнтером Грабхером. Гости были проинформированы о созданных в промышленных зонах благоприятных инвестиционных возможностях для предпринимателей, применяемых налоговых и таможенных льготах.

Кроме того, была обсуждена возможность налаживания в промышленных зонах производства по переработке продукции различного назначения с использованием полипропилена, производимого ООО SOCAR Polymer, резидентом Сумгайытского химического промышленного парка.