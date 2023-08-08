О нас

​​​​​​​Австрийская компания приглашена к инвестированию в промзоны Азербайджана

​​​​​​​Австрийская компания приглашена к инвестированию в промзоны Азербайджана 14:45 Правительство Азербайджана пригласило австрийскую компанию "Grabher Group GmbH" инвестировать в промышленные зоны страны. Об этом сообщает Report со ссылкой на Агентство по развитию экономических зон при Министерстве экономики. Согласно информаци
Промышленность
8 августа 2023 г. 15:06
​​​​​​​Австрийская компания приглашена к инвестированию в промзоны Азербайджана

Правительство Азербайджана пригласило австрийскую компанию "Grabher Group GmbH" инвестировать в промышленные зоны страны.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Агентство по развитию экономических зон при Министерстве экономики Азербайджана.

Согласно информации, в Агентстве была проведена встреча с делегацией, возглавляемой генеральным директором австрийской компании Гюнтером Грабхером. Гости были проинформированы о созданных в промышленных зонах благоприятных инвестиционных возможностях для предпринимателей, применяемых налоговых и таможенных льготах.

Кроме того, была обсуждена возможность налаживания в промышленных зонах производства по переработке продукции различного назначения с использованием полипропилена, производимого ООО SOCAR Polymer, резидентом Сумгайытского химического промышленного парка.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке ФотоAustrian company invited to invest in industrial zones of Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке ФотоAvstriya şirkəti sənaye zonalarına investisiya yatırmağa dəvət edilib

Экслюзивные новости

Эксперт: Подходы к суверенитету Азербайджана должны быть в рамках межправа, а не вопреки ему
Эксперт: Подходы к суверенитету Азербайджана должны быть в рамках межправа, а не вопреки ему
7 августа 2023 г. 16:13
Британский политолог: Путь к нормализации между Анкарой и Ереваном пролегает через Баку
Британский политолог: Путь к нормализации между Анкарой и Ереваном пролегает через Баку
4 августа 2023 г. 15:52
Демонтаж в Киеве герба СССР на самом высоком монументе Европы - Фоторепортаж
ФотоДемонтаж в Киеве герба СССР на самом высоком монументе Европы - Фоторепортаж
4 августа 2023 г. 14:59
Магдин: Азербайджан укрепляет роль ключевого игрока в усилиях по диверсификации энергоресурсов
Магдин: Азербайджан укрепляет роль ключевого игрока в усилиях по диверсификации энергоресурсов
3 августа 2023 г. 15:15
Свидетели: Вагиф Хачатурян - один из организаторов геноцида в Мешали
Свидетели: Вагиф Хачатурян - один из организаторов геноцида в Мешали
1 августа 2023 г. 16:53
В Азербайджане число осуществляющих международные грузоперевозки компаний выросло в cемь раз
В Азербайджане число осуществляющих международные грузоперевозки компаний выросло в cемь раз
31 июля 2023 г. 18:43
Раскрыты подробности резни, устроенной Вагифом Хачатуряном в Мешали - РАССКАЗЫВАЕТ ОЧЕВИДЕЦ
Раскрыты подробности резни, устроенной Вагифом Хачатуряном в Мешали - РАССКАЗЫВАЕТ ОЧЕВИДЕЦ
31 июля 2023 г. 14:23
Эксперт: Усиление сотрудничества Азербайджана и Узбекистана в энергосфере на пользу обеим странам
Эксперт: Усиление сотрудничества Азербайджана и Узбекистана в энергосфере на пользу обеим странам
31 июля 2023 г. 12:34
Политолог: Индия недооценивает геополитическую значимость Азербайджана, переоценивая Армению
Политолог: Индия недооценивает геополитическую значимость Азербайджана, переоценивая Армению
31 июля 2023 г. 11:13
Эксперт: Доставка индийского вооружения в Армению ставит под угрозу стабильность в регионе
Эксперт: Доставка индийского вооружения в Армению ставит под угрозу стабильность в регионе
28 июля 2023 г. 16:23

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi