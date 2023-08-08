​​​​​​​Австрийская компания приглашена к инвестированию в промзоны Азербайджана

Правительство Азербайджана пригласило австрийскую компанию "Grabher Group GmbH" инвестировать в промышленные зоны страны.
Об этом сообщает Report со ссылкой на Агентство по развитию экономических зон при Министерстве экономики Азербайджана.
Согласно информации, в Агентстве была проведена встреча с делегацией, возглавляемой генеральным директором австрийской компании Гюнтером Грабхером. Гости были проинформированы о созданных в промышленных зонах благоприятных инвестиционных возможностях для предпринимателей, применяемых налоговых и таможенных льготах.
Кроме того, была обсуждена возможность налаживания в промышленных зонах производства по переработке продукции различного назначения с использованием полипропилена, производимого ООО SOCAR Polymer, резидентом Сумгайытского химического промышленного парка.