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    Anglo-Asian Mining увеличила производство золота

    Акции компании подорожали на 23%

    Баку. 14 июля. REPORT.AZ/ Золотодобывающая компания Anglo-Asian Mining объявила о том, что акции компании выросли на фоне рекордной добычи на месторождении в Гедабекском районе Азербайджана.

    Как сообщает Report со ссылкой на mining.com, акции компании подорожали на 23% - до 7,25 фунтов стерлингов за акцию.

    Помимо этого, в сообщении, размещенном на сайте компании, отмечается, что добыча золота за январь-июнь этого года увеличилась на 32,8% и  достигла почти 36 тыс. унций. Цель компании по добыче золота в 2015 году составляет 70-75 тыс. унций.

    По словам исполнительного директора компании Резы Вазери, производство золота в этот период превысило внутренние ожидания компании, что позволит ей упрочить свои позиции на оставшийся период 2015 года.

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