Anglo-Asian Mining увеличила производство золота

Баку. 14 июля. REPORT.AZ/ Золотодобывающая компания Anglo-Asian Mining объявила о том, что акции компании выросли на фоне рекордной добычи на месторождении в Гедабекском районе Азербайджана.

Как сообщает Report со ссылкой на mining.com, акции компании подорожали на 23% - до 7,25 фунтов стерлингов за акцию.

Помимо этого, в сообщении, размещенном на сайте компании, отмечается, что добыча золота за январь-июнь этого года увеличилась на 32,8% и достигла почти 36 тыс. унций. Цель компании по добыче золота в 2015 году составляет 70-75 тыс. унций.

По словам исполнительного директора компании Резы Вазери, производство золота в этот период превысило внутренние ожидания компании, что позволит ей упрочить свои позиции на оставшийся период 2015 года.