Anglo Asian Mining утроила выручку от проектов в Азербайджане

Выручка британской компании "Anglo Asian Mining" (ААМ) от разработки золотоносных месторождений в Азербайджане за первое полугодие 2025 года составила $40,9 млн, увеличившись в 3,1 раза от показателя января-июня 2024 года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на компанию, опубликовавшую промежуточные итоги своей деятельности в Азербайджане за первые шесть месяцев 2025 года.

ААМ отмечает, что рост выручки связан с непрерывной работой всех перерабатывающих предприятий в течение всего периода, что обеспечило более высокие объемы производства и высокие цены на сырьевые товары.

Доналоговая прибыль компании в январе-июне 2025 года составила $7,1 млн против доналогового убытка в первом полугодии 2024 года в размере $5,5 млн.

Валовая прибыль ААМ в рассматриваемый период составила $13,8 млн против валового убытка в январе-июне 2024 года в размере $1,7 млн.

Финансовые расходы компании в первом полугодии 2025 года составили $1,7 млн, увеличившись на 41,7% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года из-за более высоких затрат по заимствованиям.

Чистые денежные средства ААМ, полученные от операционной деятельности, на 30 июня 2025 года составили $11,4 млн (рост в 3,6 раза), а товарные запасы составили 1 176 унций золота рыночной стоимостью приблизительно $2,1 млн.

В январе-июне 2025 года компания направила $8 млн в разработку месторождений и на развитие перерабатывающих мощностей (рост на 27%).

Чистый долг ААМ на конец июня 2025 года составил $13,1 млн (на 31 декабря 2024 г- $14,7 млн).

Промежуточные дивиденды за 2025 год компания не объявляла.

ААМ также пересмотрела прогнозы на 2025 год по добыче драгметаллов в Азербайджане, которые планирует опубликовать позднее.

Как сообщалось, в первом полугодии 2025 года Anglo Asian Mining добыла драгметаллы в объеме 16,378 тыс. унций золотого эквивалента (рост в 3,1 раза). При этом золота в отчетный период было добыто в объеме 12,115 тыс. унций (рост в 2,6 раза), серебра – 62,354 тыс. унций (рост в 4,9 раза), меди – 1,188 тыс. тонн (рост в 11,9 раза). На мировых рынках в первом полугодии компанией продано 9,781 тыс. унций золота в слитках (рост в 1,6 раза) по средней цене $3,077 тыс. за унцию (в январе-июне 2024 года компания продавала золото в слитках в среднем по цене $2,174 тыс. за унцию).

В настоящее время ААМ владеет правами на разработку в Азербайджане 8 контрактных площадей, но занимается добычей драгметаллов пока с двух контрактных площадей - "Гедабек" и "Гоша".

Доля Азербайджана, который в контракте представляет ЗАО "AzerGold", составляет 51%, доля AAM - 49%.