Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13
    Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13

    Anglo Asian Mining Plc заключил контракт на продажу медного концентрата с рудника в Карабахе

    Промышленность
    • 03 ноября, 2025
    • 12:27
    Anglo Asian Mining Plc заключил контракт на продажу медного концентрата с рудника в Карабахе

    Британская компания Anglo Asian Mining Plc. (AAM), занимающаяся добычей золота, серебра и меди в Азербайджане, заключила контракт с сингапурской транснациональной трейдерской компанией Trafigura Pte Ltd на продажу концентрата, произведенного на медном руднике Демирли в Карабахском экономическом районе Азербайджана.

    Как передает Report, об этом говорится в сообщении ААМ.

    "С Trafigura подписан контракт на продажу медного концентрата, который был одобрен правительством [Азербайджана]. Компания ожидает, что первая продажа концентрата будет завершена в середине ноября 2025 года", - говорится в сообщении.

    Контракт также включает возобновляемый кредит с предоплатой до $25 млн.

    Компания также сообщила, что получила необходимые лицензии от правительства Азербайджана на эксплуатацию обогатительной фабрики на руднике Демирли.

    "Завершение оформления необходимой документации продолжается, но лицензии были выданы параллельно с этим процессом. Также ААМ получила разрешение на использование существующего хвостохранилища сроком до 12 месяцев, в течение которого будет построено второе хвостохранилище. Операционная аренда обогатительной фабрики Демирли началась 1 октября 2025 года", - говорится в сообщении.

    Как сообщалось, Anglo Asian Mining Plc. в июле 2025 года объявила о начале пусконаладочных работ для ввода в эксплуатацию рудника Демирли в Карабахе.

    Компания прогнозирует, что в 2025 году на Демирли будет произведено около 4 тыс. тонн медного концентрата. С 2026 года ожидается увеличение производства примерно до 15 тыс. тонн меди в год.

    Месторождение Демирли, по неподтвержденным данным на январь 2016 года, содержит около 275 тыс. тонн меди и 3,2 тыс. тонн молибдена.

    Контракт типа PSA был подписан 21 августа 1997 года. В настоящее время ААМ владеет правами на разработку в Азербайджане 8 контрактных площадей, но занимается добычей драгметаллов пока с двух контрактных площадей - "Гедабек" и "Гоша".

    Доля Азербайджана, который в контракте представляет ЗАО "AzerGold", составляет 51%, доля AAM - 49%.

    Карабах Демирли медь медный концентрат Anglo Asian Mining Trafigura

    Последние новости

    12:38

    Экс-бухгалтер приговорена к 8 годам лишения свободы за хищение более 802 тыс. манатов

    Происшествия
    12:34

    В Сан-Паулу при обрушении металлической конструкции пострадали почти 60 человек

    Другие страны
    12:30

    В Баку и регионах ожидаются ливни

    Экология
    12:27

    Anglo Asian Mining Plc заключил контракт на продажу медного концентрата с рудника в Карабахе

    Промышленность
    12:25

    Армения и Франция в 2023-2024 гг подписали контракты на поставку вооружения на 274,5 млн евро

    В регионе
    12:22

    Мишустин: Соглашение о поощрении инвестиций между РФ и КНР вступит в силу с 1 декабря

    Другие страны
    12:17

    Рыночная доля мобильных устройств в Азербайджане сократилась на 40%

    ИКТ
    12:15
    Фото

    Журналисты из трех турецких регионов посетили Карабах

    Карабах
    12:05

    Бывший помощник Рамиза Мехтиева арестован

    Происшествия
    Лента новостей