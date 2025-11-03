Anglo Asian Mining Plc заключил контракт на продажу медного концентрата с рудника в Карабахе

Британская компания Anglo Asian Mining Plc. (AAM), занимающаяся добычей золота, серебра и меди в Азербайджане, заключила контракт с сингапурской транснациональной трейдерской компанией Trafigura Pte Ltd на продажу концентрата, произведенного на медном руднике Демирли в Карабахском экономическом районе Азербайджана.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении ААМ.

"С Trafigura подписан контракт на продажу медного концентрата, который был одобрен правительством [Азербайджана]. Компания ожидает, что первая продажа концентрата будет завершена в середине ноября 2025 года", - говорится в сообщении.

Контракт также включает возобновляемый кредит с предоплатой до $25 млн.

Компания также сообщила, что получила необходимые лицензии от правительства Азербайджана на эксплуатацию обогатительной фабрики на руднике Демирли.

"Завершение оформления необходимой документации продолжается, но лицензии были выданы параллельно с этим процессом. Также ААМ получила разрешение на использование существующего хвостохранилища сроком до 12 месяцев, в течение которого будет построено второе хвостохранилище. Операционная аренда обогатительной фабрики Демирли началась 1 октября 2025 года", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, Anglo Asian Mining Plc. в июле 2025 года объявила о начале пусконаладочных работ для ввода в эксплуатацию рудника Демирли в Карабахе.

Компания прогнозирует, что в 2025 году на Демирли будет произведено около 4 тыс. тонн медного концентрата. С 2026 года ожидается увеличение производства примерно до 15 тыс. тонн меди в год.

Месторождение Демирли, по неподтвержденным данным на январь 2016 года, содержит около 275 тыс. тонн меди и 3,2 тыс. тонн молибдена.

Контракт типа PSA был подписан 21 августа 1997 года. В настоящее время ААМ владеет правами на разработку в Азербайджане 8 контрактных площадей, но занимается добычей драгметаллов пока с двух контрактных площадей - "Гедабек" и "Гоша".

Доля Азербайджана, который в контракте представляет ЗАО "AzerGold", составляет 51%, доля AAM - 49%.