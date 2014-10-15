Компания "Anglo-Asian Mining" планирует построить в Азербайджане завод по очистке медной руды

Баку. 15 октября. REPORT.AZ/ Функционирующая в Азербайджане британская компания "Anglo-Asian Mining PLC" планирует реализовать в Азербайджане пилотный проект постройки завода по очистке меди.

Как сообщает Report со ссылкой на сообщение компании, в связи с этим она намерена пригласить английскую компанию "CAE Mining".

В компании отметили, что решение по постройке завода принято в связи с имеющимися трудностями в извлечении меди из руды в Гедабеке, что приводит к увеличению операционных расходов компании.

В целом, согласно информации компании, за 3-й квартал текущего года, "Anglo-Asian Mining" добыла на своих месторождениях в Гедабекском районе 16 178 унций золота (на 442 унции больше, чем во 2-м квартале), 5 504 унций серебра (на 4281 унцию меньше, чем во 2-м квартале), а также 210 тонн меди.

В целом, за три квартала текущего года, компания добыла 43 232 унции золота, 27 419 унций серебра и 580 тонн меди.