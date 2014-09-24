Доходы "Anglo-Asian Mining" в Азербайджане выросли на 19%

Баку. 24 сентября. REPORT.AZ/ Компания "Anglo-Asian Mining" опубликовала промежуточный доклад по результатам добычи золота, серебра и меди в Азербайджане в первом полугодии 2014 года.

Как сообщает Report со ссылкой на информацию компании, по состоянию на 30 июня текущего года на основном месторождении компании в Азербайджане - "Гедабек" было добыто 27 054 унций золота (в I полугодии 2013 года - 17 497 унций), 21 924 унций серебра (в I полугодии 2013 года - 10 661 унций) и 646 сухих метрических тонн медного концентрата (в I полугодии 2013 года - 285 смт). На месторождении "Гоша" же было добыто 2 500 унций золота.

Компания отмечает, что к концу текущего года планируется увеличить добычу с обоих месторождений до 62 000 унций. При этом, за отчетный период компания заработала 32,7 млн. долларов США, что на 5,1 млн. долларов или 18,5% больше, чем в 2013 году. Доналоговые убытки составили 7,5 млн. долларов.

Руководство "Anglo-Asian Mining" также отмечает, что начало года было тяжелым для всех золотодобывающих компаний в мире из-за обвала цен на сырье, однако компания намерена стабилизировать свою прибыльность и стать лидирующей в кавказском регионе.

Напомним, что "Anglo-Asian Mining" с мая 2009 года занимается разработкой месторождений "Гедабек", "Гоша", "Ордубад" в Азербайджане. Общие запасы золота, серебра и меди на этих месторождениях оцениваются в 744 тыс. унций.