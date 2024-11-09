В Баку приостановлена деятельность 15 маршрутов на время проведения COP29

В Баку временно изменены схемы движения 57 маршрутов, приостановлена деятельность 15 маршрутов.

В Баку временно изменены схемы движения 57 маршрутов, приостановлена деятельность 15 маршрутов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Азербайджанское агентство наземного транспорта (AYNA).

По информации, конечным пунктом регулярного маршрута № 3 назначен транспортный обменный центр “28 мая”. Пунктом назначения автобусов маршрутов № 2 от Бакинского международного автовокзального комплекса, № 5 от станции метро “Нариман Нариманов” и № 88 от станции метро “Дарнагюль” также станет НМЦ “28 мая”.

Конечной остановкой регулярного маршрута № 7 назначена станция метро “Эльмляр академиясы”. Автобусы № 6 от метро 2Азадлыг проспекти", № 10 от Ясамальского жилого комплекса MIDA, № 18 - от остановки 9-го микрорайона, № 31 - из поселка Бадамдар, № 39 – из Ени Ясамал, № 96 – из Бакинского автовокзала, № 125 – из поселка Локбатан также будут курсировать до “Эльмляр академиясы”.

Конечной остановкой регулярного маршрута № 12 назначена станция метро “Юлдуз”. Из схемы маршрута № 36, соединяющего поселок Ени Гюняшли с метро, исключена улица Музаффара Гасанова (Ени клиника), а из схемы маршрута № 38, соединяющего Медицинский университет и метро, - поселок Кешля. Маршрут 71 свяжет станции метро ”Азадлыг проспекти“ и ”Улдуз".

Деятельность маршрутов, берущих начало в поселках Балаханы (№105), Бузовна (№107 и 131), Бильгя (№172), Нардаран (№189), Рамана (№204), Мамедли (№217), Маштага (№M8) и жилом массиве Савалан (№139), будет организована через Балаханы.