Жительницы Хачмазского района пропали без вести

Жительницы Хачмазского района пропали без вести.

Жительницы Хачмазского района пропали без вести.

Как сообщили Report в Губинской региональной группе пресс-службы МВД, жительница района Кямиля Керимова 2004 года рождения 5 декабря вышла из дома и не вернулась. Рост К.Керимовой 149 сантиметров, худощавого телосложения. Девушка была одета в красную куртку, синие джинсы и коричневые кроссовки.

Другая жительница района Хюрпери Сеидова 2004 года рождения 27 ноября вышла из дома и не вернулась. Рост Х.Сеидовой 165 сантиметров, худощавого телосложения. Девушка была одета в коричневое платье и черные ботинки.

Жительница района Руфана Челебиева 1994 года рождения 27 ноября вышла из дома и не вернулась. Рост Р.Челебиевой 156 сантиметров, худощавого телосложения. Женщина была одета в черную кофту и черные брюки.

"Всех располагающих информацией о пропавших лицах просим сообщить на номер 102 МВД, а также позвонить по мобильному номеру (055) 722-27-99", - сообщили в пресс-службе МВД.