Житель Товузского района получил тяжелую травму, упав со скалы во время ловли рыбы

Товуз. 21 июля. REPORT.AZ/ В Товузском районе местный житель получил тяжелую травму в результате несчастного случая.
Как передает западное бюро Report, инцидент произошел накануне вечером.
Житель района Исмайлов Яшар Байрам оглу 1969 г.р. во время рыбалки в реке Кура подскользнувшись по неосторожности упал со скалы, на которой стоял. Получивший тяжелую черепно-мозговую травмы пострадавший был госпитализирован. Медицинская помощь со стороны врачей пребывающему в коме больному продолжается.
По факту ведется расследование.
Valeh DadaşovАвтор новости
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