Житель Товузского района получил тяжелую травму, упав со скалы во время ловли рыбы

Товуз. 21 июля. REPORT.AZ/ В Товузском районе местный житель получил тяжелую травму в результате несчастного случая.

Как передает западное бюро Report, инцидент произошел накануне вечером.

Житель района Исмайлов Яшар Байрам оглу 1969 г.р. во время рыбалки в реке Кура подскользнувшись по неосторожности упал со скалы, на которой стоял. Получивший тяжелую черепно-мозговую травмы пострадавший был госпитализирован. Медицинская помощь со стороны врачей пребывающему в коме больному продолжается.

По факту ведется расследование.