Баку. 2 мая. REPORT.AZ/ Житель Сумгайыта с целью суицида проглотил 9 гвоздей. Как сообщает Report, 31-летний Гасанов Мурад Фазиль оглу в тяжелом состоянии был доставлен в городскую больницу скорой помощи Сумгайыта. Врачи после операции извлекли из его желудка гвозди.

Отметим, что М.Гасанов находится на учете как психически-больной. Он уже неоднократно совершал подобные действия, чтобы покончить с собой.

В городской прокуратуре Сумгайыта по факту ведется следствие.