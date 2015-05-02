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    ​Житель Сумгайыта с целью суицида проглотил 9 гвоздей

    По факту ведется следствие

    Баку. 2 мая. REPORT.AZ/ Житель Сумгайыта с целью суицида проглотил 9 гвоздей. Как сообщает Report, 31-летний Гасанов Мурад Фазиль оглу в тяжелом состоянии был доставлен в городскую больницу скорой помощи Сумгайыта. Врачи после операции извлекли из его желудка гвозди.

    Отметим, что М.Гасанов находится на учете как психически-больной. Он уже неоднократно совершал подобные действия, чтобы покончить с собой.

    В городской прокуратуре Сумгайыта по факту ведется следствие. 

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