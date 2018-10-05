Житель Шеки нанес дяде ножевое ранение

Шеки. 5 октября. REPORT.AZ/ В Шеки 62-летнему мужчине нанесли ножевое ранение.
Как сообщает шеки-закатальское бюро Report, сегодня вечером в Шекинскую центральную районную больницу с колотым ножевым ранением в области груди поступил проживающий в доме №3 по улице Х.Асланова города Шеки Акрем Агамамед оглу Исмаилов 1956 г.р.
Мужчина был прооперирован.
А.Исмаилов заявил, что на почве спора племянник (сын сестры) нанес ему ножевое ранение.
По факту ведется расследование.
Valeh DadaşovАвтор новости
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