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    Житель Шеки нанес дяде ножевое ранение

    Шеки. 5 октября. REPORT.AZ/ В Шеки 62-летнему мужчине нанесли ножевое ранение. 

    Как сообщает шеки-закатальское бюро Report, сегодня вечером в Шекинскую центральную районную больницу с колотым ножевым ранением в области груди поступил проживающий в доме №3 по улице Х.Асланова города Шеки Акрем Агамамед оглу Исмаилов 1956 г.р. 

    Мужчина был прооперирован. 

    А.Исмаилов заявил, что на почве спора племянник (сын сестры) нанес ему ножевое ранение.

    По факту ведется расследование. 

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