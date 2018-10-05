Житель Шеки нанес дяде ножевое ранение

Шеки. 5 октября. REPORT.AZ/ В Шеки 62-летнему мужчине нанесли ножевое ранение.

Как сообщает шеки-закатальское бюро Report, сегодня вечером в Шекинскую центральную районную больницу с колотым ножевым ранением в области груди поступил проживающий в доме №3 по улице Х.Асланова города Шеки Акрем Агамамед оглу Исмаилов 1956 г.р.

Мужчина был прооперирован.

А.Исмаилов заявил, что на почве спора племянник (сын сестры) нанес ему ножевое ранение.

По факту ведется расследование.