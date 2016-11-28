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    Житель Маштаги убит 12 ударами ножа

    По факту возбуждено уголовное дело в Сабунчинском районном управлении полиции

    Баку. 28 ноября. REPORT.AZ/ В Баку 23-летний парень убит в результате нанесенных ножевых ранений.

    Как сообщает Report со ссылкой на правоохранительные органы, случай зарегистрирован в поселке Маштага Сабунчинского района.

    Согласно информации, житель поселка Гулиев Камран Яшар оглу 1993 года рождения получил 12 ножевых ранений. К.Гулиев скончался по дороге в больницу.

    По факту возбуждено уголовное дело в Сабунчинском районном управлении полиции, ведется расследование.

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