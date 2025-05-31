Подорвавшемуся на мине жителю Гёранбоя ампутировали конечность

В Гёранбое на мине подорвался пастух

45-летний мужчина подорвался на мине в селе Еникенд Гёранбойского района.

Как сообщает Report, об этом говорится в совместном заявлении пресс-служб Министерства внутренних дел, Генеральной прокуратуры и Агентства Азербайджана по разминированию (ANAMA).

Отмечается, что житель села Гарачинар Гёранбойского района Аббасов Галиб Кямран оглу (1980 г.р.) получил ранение при взрыве мины во время выпаса скота на неразминированной территории села Еникенд. Пострадавший был госпитализирован, ему ампутировали левую ногу ниже колена.

По факту происшествия проводится расследование в прокуратуре Гёранбойского района.

ANAMA, МВД и Генеральная прокуратура вновь призывают граждан соблюдать меры безопасности, обращать внимание на знаки, предупреждающие о минной опасности, и не заходить на незнакомые участки.

14:25

В Гёранбое на мине подорвался пастух.

Как сообщает западное бюро Report, инцидент произошел на территории села Гарачинар района.

Житель Кяльбаджарского района, Аббасов Галиб Кямран оглу (1980 г.р.) получил тяжелые ранения в результате взрыва мины и был госпитализирован.

Сообщается, что он подорвался на мине во время выпаса скота.

По факту ведется расследование.