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Житель Исмаиллы управлял автомобилем под воздействием наркотиков

Житель Исмаиллы управлял автомобилем под воздействием наркотиков В ходе мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения сотрудниками Исмаиллинского РОВД был выявлен водитель, управляющий транспортным средством под воздействием наркотических средств.
Происшествия
17 января 2022 г. 08:50
Житель Исмаиллы управлял автомобилем под воздействием наркотиков

В ходе мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения сотрудниками Исмаиллинского РОВД был выявлен водитель, управляющий транспортным средством под воздействием наркотических средств.

Как сообщили верхне-ширванскому бюро Report в Шекинской региональной группе пресс-службы Министерства внутренних дел, житель района на своем автомобиле марки "VAZ-21015" вызвал подозрение у сотрудников дорожной полиции. В результате проведенного медобследования выяснилось, что водитель Эльчин Мирзаджанлы находился под воздействием наркотиков.

Материалы, собранные о задержанном, для дачи правовой оценки направлены в районный суд.

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Версия на азербайджанском языке Фотоİsmayıllıda narkotikin təsiri altında avtomobil idarə edən sürücü saxlanılıb

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