Житель Исмаиллы управлял автомобилем под воздействием наркотиков

В ходе мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения сотрудниками Исмаиллинского РОВД был выявлен водитель, управляющий транспортным средством под воздействием наркотических средств.

В ходе мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения сотрудниками Исмаиллинского РОВД был выявлен водитель, управляющий транспортным средством под воздействием наркотических средств.

Как сообщили верхне-ширванскому бюро Report в Шекинской региональной группе пресс-службы Министерства внутренних дел, житель района на своем автомобиле марки "VAZ-21015" вызвал подозрение у сотрудников дорожной полиции. В результате проведенного медобследования выяснилось, что водитель Эльчин Мирзаджанлы находился под воздействием наркотиков.

Материалы, собранные о задержанном, для дачи правовой оценки направлены в районный суд.