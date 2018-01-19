Житель Хызы совершил попытку суицида

Хызы. 19 января. REPORT.AZ/ В Хызинском районе местный житель нанес себе ножевое ранение совершив попытку суицида.

Как сообщает местное бюро Report, инцидент произошел на территории железнодорожной станции "Яшма".

Так, Эмиль Маил оглу Дадашов 1986 г.р. на территории своего проживания с целью свести счеты с жизнью нанес себе одно ножевое ранение в область сердца.

Раненый был незамедлительно доставлен в Сумгайытскую городскую больницу скорой медицинской помощи. Состояние прооперированного мужчины остается тяжелым.

По факту ведется расследование.