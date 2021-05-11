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Житель Гекчая задержан за убийство племянницы

Житель Гекчая задержан за убийство племянницы 9 мая около семи часов в прокуратуру Гекчайского района поступила информация о том, что в селе Быгыр человек скончался от отравления угарным газом
Происшествия
11 мая 2021 г. 18:29
Житель Гекчая задержан за убийство племянницы

9 мая около семи часов в прокуратуру Гекчайского района поступила информация о том, что в селе Быгыр человек скончался от отравления угарным газом.

Об этом Report сообщили в районной прокуратуре.

Следствию удалось установить, что житель района Вугар Бадалов задушил во сне гостившую в его доме племянницу Фатму Мамедову подушкой на почве ревности.

По факту в Гекчайской районной прокуратуре возбуждено уголовное, дело по статье 120.1 УК АР (умышленное убийство). Вугар Бадалов был задержан и помещен под арест решением суда.

Ведется следствие.

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Версия на азербайджанском языке Göyçayda bacısı qızını öldürən şəxs həbs edildi

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