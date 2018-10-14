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    Житель Гедабекского района зарубил топором свою жену, а соседа забил палками - ОБНОВЛЕНО

    © Courtesy İmage

    Гедабек. 14 октября. REPORT.AZ/ В Гедабекском районе задержан мужчина, зарубивший топором жену и избивший палкой соседа.

    Как сообщает западное бюро Report, 1976-го года рождения Аскеров Парвиз Гульмалы оглы привлечен к следствию.

    По факту ведется расследование.

    ***23:12

    Гедабек. 13 октября. REPORT.AZ/ В Гедабекском районе местный житель нанес тяжелые ранения супруге и своему соседу.

    Как сообщает западное бюро Report, житель села Гозгаралы, 1976-го года рождения, Аскеров Парвиз Гульмалы оглы зарубил топором свою супругу, 1977-го года рождения Аллахвердиеву Кенуль Гяшям гызы.

    После, напал в лесном массиве на Исмайлова Фируддина Зейналабдин оглы (1949 г.д.), избив его палками сбежал.

    Оба пострадавших были доставлены в Центральную районную больницу Гедабекского района, а после были переведены в Гянджинскую больницу скорой медицинской помощи.

    Идут поиски Парвиза Аскерова.

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