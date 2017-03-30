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    Житель Евлаха застрелил земляка

    Расследование по факту продолжается

    Баку. 30 марта. REPORT.AZ/ В Евлахе произошло убийство.

    Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт министерства внутренних дел, в селе Гаджиселли на почве конфликта районный житель Азаг Мусаев застрелил из охотничьего ружья земляка Таги Гурбанова.

    В результате оперативных действий сотрудников отделения полиции Евлахского района А. Мусаев был задержан. Было также изъято использованное при убийстве и не имеющее соответствующих документов охотничье ружье марки "ИЖ".

    Расследование по факту продолжается. 

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