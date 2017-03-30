Житель Евлаха застрелил земляка

Баку. 30 марта. REPORT.AZ/ В Евлахе произошло убийство.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт министерства внутренних дел, в селе Гаджиселли на почве конфликта районный житель Азаг Мусаев застрелил из охотничьего ружья земляка Таги Гурбанова.

В результате оперативных действий сотрудников отделения полиции Евлахского района А. Мусаев был задержан. Было также изъято использованное при убийстве и не имеющее соответствующих документов охотничье ружье марки "ИЖ".

Расследование по факту продолжается.