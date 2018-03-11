 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Житель Джалилабада зарезал ножом соседа, чья корова прошла на его участок с урожаем

    Инцидент зарегистрирован в вечерние часы в селе Кязымабад

    Джалилабад. 11 марта. REPORT.AZ/ В Джалилабадском районе произошла поножовщина.

    Как передает Аранское бюро Report, инцидент произошел в вечерние часы на территории села Кязымабад района.

    По предварительным данным, спор между 30-ти летним жителем села Керимов Вусалом Бейлер оглу, и его односельчанином Гусейновым Гюндузом Назим оглу, завершился получением ножевых ранений первого. Раненый В. Керимов был доставлен Центральную Районную Больницу Джалилабада. По полученным данным, крупно рогатый скот, принадлежащий В. Керимову ворвался на участок с урожаем Г. Гусейнова.

    По факту ведется расследование.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi