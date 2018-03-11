Житель Джалилабада зарезал ножом соседа, чья корова прошла на его участок с урожаем

Джалилабад. 11 марта. REPORT.AZ/ В Джалилабадском районе произошла поножовщина.

Как передает Аранское бюро Report, инцидент произошел в вечерние часы на территории села Кязымабад района.

По предварительным данным, спор между 30-ти летним жителем села Керимов Вусалом Бейлер оглу, и его односельчанином Гусейновым Гюндузом Назим оглу, завершился получением ножевых ранений первого. Раненый В. Керимов был доставлен Центральную Районную Больницу Джалилабада. По полученным данным, крупно рогатый скот, принадлежащий В. Керимову ворвался на участок с урожаем Г. Гусейнова.

По факту ведется расследование.