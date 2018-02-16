Житель Джалилабада избит из-за долга - ФОТО

Джалилабад. 16 февраля. REPORT.AZ/ Житель Джалилабадского района избит из-за долга.
Как сообщает аранское бюро Report, житель села Мамедрзалы Рахиль Балабек оглу Мамедов 1974 г.р. был доставлен в Джалилабадскую центральную районную больницу с тяжелыми травмами.
После оказания ему первой медицинской помощи мужчину поместили в хирургическое отделение. Его состояние расценивается как тяжелое.
По информации, несколько месяцев назад Р.Мамедов продал в рассрочку горох жителю села Сулучешме по имени Исрафиль.
Несмотря на истечение определенного времени, Исрафиль не погасил задолженности. Поэтому, придя на рынок, Р.Мамедов потребовал свои деньги. Между мужчинами завязался спор, в результате Исрафиль вместе с братом нанес Рахилю удары тупым предметом по голове и различным частям тела.
По факту ведется расследование.
Valeh DadaşovАвтор новости
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