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    Житель Джалилабада избит из-за долга - ФОТО

    По факту ведется расследование© Report

    Джалилабад. 16 февраля. REPORT.AZ/ Житель Джалилабадского района избит из-за долга.

    Как сообщает аранское бюро Report, житель села Мамедрзалы Рахиль Балабек оглу Мамедов 1974 г.р. был доставлен в Джалилабадскую центральную районную больницу с тяжелыми травмами.

    После оказания ему первой медицинской помощи мужчину поместили в хирургическое отделение. Его состояние расценивается как тяжелое.

    По информации, несколько месяцев назад Р.Мамедов продал в рассрочку горох жителю села Сулучешме по имени Исрафиль.

    Несмотря на истечение определенного времени, Исрафиль не погасил задолженности. Поэтому, придя на рынок, Р.Мамедов потребовал свои деньги. Между мужчинами завязался спор, в результате Исрафиль вместе с братом нанес Рахилю удары тупым предметом по голове и различным частям тела.

    По факту ведется расследование. 

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