Житель Билясувара ударил ножом четырех односельчан

Местный житель Гошгар Оруджев на почве конфликта нанес удары ножом своим односельчанам - Исе Аббасову, Туралу Яхъялы, Санану Яхъяеву и Арастуну Шахмарову. Пострадавшие были госпитализированы в районную больницу. Устанавливаются причины и подробности инцидента.
Житель Билясувара ударил ножом четырех односельчанЖитель Билясувара ударил ножом четырех односельчан Как сообщает муганское бюро Report, в селе Аманкенд Билясуварского района произошла поножовщина.
Происшествия
23 октября 2021 г. 22:47
https://static.report.az/photo/20b23ff4-823f-3fec-bd54-8d2d57cfab0b.jpg
Версия на азербайджанском языке Biləsuvarda 4 nəfərin bıçaqlanmasının təfərrüatları məlum olub