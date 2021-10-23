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Житель Билясувара ударил ножом четырех односельчан

Житель Билясувара ударил ножом четырех односельчан Как сообщает муганское бюро Report, в селе Аманкенд Билясуварского района произошла поножовщина.
Происшествия
23 октября 2021 г. 22:47
Житель Билясувара ударил ножом четырех односельчан

Как сообщает муганское бюро Report, в селе Аманкенд Билясуварского района произошла поножовщина.

Местный житель Гошгар Оруджев на почве конфликта нанес удары ножом своим односельчанам - Исе Аббасову, Туралу Яхъялы, Санану Яхъяеву и Арастуну Шахмарову. Пострадавшие были госпитализированы в районную больницу. Устанавливаются причины и подробности инцидента.

По факту ведется расследование.

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Версия на азербайджанском языке Biləsuvarda 4 nəfərin bıçaqlanmasının təfərrüatları məlum olub

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