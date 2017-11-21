Житель Бардинского района поранил ногу лагундой

Барда. 21 ноября. REPORT.AZ/ Житель Бардинского района поранил ногу по неосторожности.

Как передает карабахское бюро Report, инцидент произошел в одной из квартир на улице Бахадура Гаджиева.

Житель города Магомедов Назим Ягуб оглу 1975 г.р., работая во дворе, по неосторожности порезал лагундой стопу и пальцы левой ноги.

Доставленный родственниками в Бардинскую районную центральную больницу пострадавший был незамедлительно прооперирован. Сейчас его состояние среднетяжелое.

Факт расследуется.