Житель Бардинского района поранил ногу лагундой

Барда. 21 ноября. REPORT.AZ/ Житель Бардинского района поранил ногу по неосторожности.
Как передает карабахское бюро Report, инцидент произошел в одной из квартир на улице Бахадура Гаджиева.
Житель города Магомедов Назим Ягуб оглу 1975 г.р., работая во дворе, по неосторожности порезал лагундой стопу и пальцы левой ноги.
Доставленный родственниками в Бардинскую районную центральную больницу пострадавший был незамедлительно прооперирован. Сейчас его состояние среднетяжелое.
Факт расследуется.
Valeh DadaşovАвтор новости
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