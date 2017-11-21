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    Житель Бардинского района поранил ногу лагундой

    Пострадавший был незамедлительно прооперирован

    Барда. 21 ноября. REPORT.AZ/ Житель Бардинского района поранил ногу по неосторожности.

    Как передает карабахское бюро Report, инцидент произошел в одной из квартир на улице Бахадура Гаджиева.

    Житель города Магомедов Назим Ягуб оглу 1975 г.р., работая во дворе, по неосторожности порезал лагундой стопу и пальцы левой ноги.

    Доставленный родственниками в Бардинскую районную центральную больницу пострадавший был незамедлительно прооперирован. Сейчас его состояние среднетяжелое.

    Факт расследуется.

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