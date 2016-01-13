Житель Баку выхватил деньги из рук работника аптеки и скрылся

Баку. 13 января. REPORT.AZ/ В Баку мужчина пришел в аптеку, где выхватил деньги из рук работника аптеки и скрылся.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Главного управления полиции города Баку (ГУПГБ).

Согласно информации, неизвестный зашел в аптеку на улице А.Нахчыванского, отнял у работника аптеки Мурада Гусейнова 110 манатов, которые тот держал в руке, выбежал оттуда и сел в такси марки Mercedes, управляемый Рашадом Магеррамовым. Он пригрозил водителю ножом и потребовал отвезти его. Он сошел на проспекте Азадлыг и скрылся из виду. В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками отдела уголовного розыска и 5-го отделения полиции Бинагадинского районного управления полиции, был задержан подозреваемый в разбое житель города Баку, ранее судимый Гулиев Субхан 1991 г.р.

Расследования по факту продолжаются.