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    Житель Баку совершил аварию, когда вез раненую жену в больницу, женщина скончалась - ОБНОВЛЕНО

    По факту продолжается расследование

    Баку. 10 октября. REPORT.AZ/ Стали известны некоторые подробности произошедшего в Ясамальском районе инцидента, в результате которого Габиб Байрамов 1977 г.р. выстрелил в свою супругу Сабину Байрамову 1980 г.р. из охотничьего ружья.

    Как сообщает Report, Г. Байрамов отвозил жену, которую ранил по неосторожности, в больницу, однако по дороге он попал в аварию на управляемом им автомобиле марки Mercedes. Причиной аварии стало его шоковое состояние.

    ***10:42

    В Баку скончалась женщина, в которую выстрелил супруг.

    Как сообщает Report, инцидент произошел в Ясамальском районе.

    Так, Габиб Байрамов 1977 г.р. выстрелил в свою супругу Сабину Байрамову 1980 г.р. из охотничьего ружья. С. Байрамова от полученного ранения скончалась.

    Предполагается, что инцидент произошел по неосторожности.

    По факту продолжается расследование.

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