В его отношении подана жалоба в полицию

Баку. 22 февраля. REPORT.AZ/ Житель Баку проиграл в Топаз 80 тыс. манатов.

Как сообщает Report, Талех Мусаев 1988 года рождения заложил в игры 80 тыс. манатов в рассрочку.

Случай произошел в пункте Топаз, расположенном по адресу Наримановский район, улица А.Нейматуллы, 49Q.

Владелец пункта - житель города Баку Ильгар Мамедов обратился в полицию и подал жалобу на Т.Мусаева. Он отметил, что Т.Мусаев в рассрочку заложил 80 тыс. манатов и проиграл, однако не заплатил деньги.

По факту ведется расследование в 17-м отделении полиции Наримановского районного управления полиции.