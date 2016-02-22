 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Житель Баку проиграл в Топаз 80 тыс. манатов

    В его отношении подана жалоба в полицию

    В его отношении подана жалоба в полицию

    Баку. 22 февраля. REPORT.AZ/ Житель Баку проиграл в Топаз 80 тыс. манатов. 

    Как сообщает Report, Талех Мусаев 1988 года рождения заложил в игры 80 тыс. манатов в рассрочку. 

    Случай произошел в пункте Топаз, расположенном по адресу Наримановский район, улица А.Нейматуллы, 49Q.

    Владелец пункта - житель города Баку Ильгар Мамедов обратился в полицию и подал жалобу на Т.Мусаева. Он отметил, что Т.Мусаев в рассрочку заложил 80 тыс. манатов и проиграл, однако не заплатил деньги. 

    По факту ведется расследование в 17-м отделении полиции Наримановского районного управления полиции. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi