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Житель Баку нанес себе ножевое ранение

​Житель Баку нанес себе ножевое ранение

В Баку мужчина нанес себе ножевое ранение.

Как передает Report, инцидент произошел в Сабаильском районе.

Житель района Вугар Байрамов по неосторожности нанес себе ножевое ранение в грудь. Он был помещен в больницу.  

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