Житель Баку нанес себе ножевое ранение

​Житель Баку нанес себе ножевое ранение

7 мая, 2019 00:10

https://report.az/storage/news/1ce27e7f6552e0f03b668b553ef20cf3/47bb5d09-e66c-46eb-ad18-bb79ccd9197d_292.jpg В Баку мужчина нанес себе ножевое ранение. Как передает Report, инцидент произошел в Сабаильском районе. Житель района Вугар Байрамов по неосторожности нанес себе ножевое ранение в грудь. Он был помещен в больницу.

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