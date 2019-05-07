​Житель Баку нанес себе ножевое ранение

В Баку мужчина нанес себе ножевое ранение.
Как передает Report, инцидент произошел в Сабаильском районе.
Житель района Вугар Байрамов по неосторожности нанес себе ножевое ранение в грудь. Он был помещен в больницу.
В Баку мужчина нанес себе ножевое ранение.
Как передает Report, инцидент произошел в Сабаильском районе.
Житель района Вугар Байрамов по неосторожности нанес себе ножевое ранение в грудь. Он был помещен в больницу.
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Orxan RasifoğluАвтор новости