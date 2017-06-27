Житель Астары умер от передозировки наркотиков

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Астара. 27 июня. REPORT.AZ/ Житель Астары умер от передозировки наркотических средств.

Как сообщает южное бюро Report, молодой человек, личность которого пока не установлена, работал на автомойке.

Тело молодого человека было обнаружено недалеко от места работы и передано в Лянкяранский районный отдел Объединения судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии.

Первоначальной причиной смерти был назван сердечный приступ.

Факт расследуется Астаринской районной прокуратурой.