О нас
Report Georgia
Аудио новости

Житель Астары проглотил лезвие

Житель Астары проглотил лезвие По факту ведется расследование
Происшествия
7 апреля 2021 г. 11:14
Житель Астары проглотил лезвие
0 : 00
0 : 00

В Астаринском районе 30-летний мужчина проглотил лезвие.

Как передает южный центр Report, инцидент произошел на прошлой неделе.

Житель районного села Бурзубенд Ясаф Джамиль оглу Алиев 1991 г.р. пытался покончить с собой, проглотив лезвие. Родные доставили его в Лянкяранскую центральную районную больницу.

Я.Алиеву провели операцию и извлекли лезвие из его внутренних органов. Причины произошедшего пока неизвестны, тем не менее, сотрудники правоохранительных органов разрабатывают несколько версий.

По факту ведется расследование.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Astara sakini ülgüc udub

Новости партнеров

Самое важное

Главы религиозных конфессий Азербайджана отправились в Агдам
ФотоГлавы религиозных конфессий Азербайджана отправились в Агдам
7 апреля 2021 г. 10:32
На границе с Арменией начала действовать очередная воинская часть
ФотоНа границе с Арменией начала действовать очередная воинская часть
7 апреля 2021 г. 10:11
На директора Центральной больницы Агдаша заведено уголовное дело
На директора Центральной больницы Агдаша заведено уголовное дело
6 апреля 2021 г. 16:49
Делегация ОИС совершила намаз в агдамской Джума-мечети
ФотоДелегация ОИС совершила намаз в агдамской Джума-мечети
6 апреля 2021 г. 13:50
Начался визит в Агдам представителей Контактной группы ОИС
ФотоНачался визит в Агдам представителей Контактной группы ОИС
6 апреля 2021 г. 12:17
Похоронен еще один шехид Отечественной войны
Похоронен еще один шехид Отечественной войны
6 апреля 2021 г. 11:55
Стали известны причины ареста генералов упраздненного МНБ
Стали известны причины ареста генералов упраздненного МНБ
6 апреля 2021 г. 11:42
Эрдоган ратифицировал соглашение о сотрудничестве с Азербайджаном
Эрдоган ратифицировал соглашение о сотрудничестве с Азербайджаном
6 апреля 2021 г. 09:36
В Азербайджане арестованы еще два генерала
В Азербайджане арестованы еще два генерала
5 апреля 2021 г. 19:59
Генпрокуратура: Возбуждено уголовное дело в связи с выявленными в НАНА нарушениями
Генпрокуратура: Возбуждено уголовное дело в связи с выявленными в НАНА нарушениями
5 апреля 2021 г. 18:52

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi