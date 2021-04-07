Житель Астары проглотил лезвие

По факту ведется расследование

В Астаринском районе 30-летний мужчина проглотил лезвие.

Как передает южный центр Report, инцидент произошел на прошлой неделе.

Житель районного села Бурзубенд Ясаф Джамиль оглу Алиев 1991 г.р. пытался покончить с собой, проглотив лезвие. Родные доставили его в Лянкяранскую центральную районную больницу.

Я.Алиеву провели операцию и извлекли лезвие из его внутренних органов. Причины произошедшего пока неизвестны, тем не менее, сотрудники правоохранительных органов разрабатывают несколько версий.

По факту ведется расследование.