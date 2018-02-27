Астара. 27 февраля. REPORT.AZ/ Житель Астаринского района ранен свояком.

Как сообщает южное бюро Report, житель Астары Габиб Гасан оглу Мамедов 1954 г.р. был доставлен в Астаринскую центральную районную больницу с колото-резаной раной.

Его состояние ухудшилось и по этой причине потерпевшего пришлось перевести в Лянкяранскую центральную районную больницу.

Обратившись в связи со случившимся в отделение полиции Астаринского района, житель села Какалос некий Эмин признался в нанесении своему свояку Г.Мамедову ножевого ранения.

По информации, свояк Г.Мамедова обратился в суд для развода. Они оба принимали участие на сегодняшнем итоговом заседании в Астаринском районном суде. Инцидент произошел, когда они вышли из зала суда.

По факту ведется расследование.