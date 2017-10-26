Житель Астаринского района погиб, попав под напряжение - ОБНОВЛЕНО

Астара. 26 октября. REPORT.AZ/ Стало известно имя погибшего мужчины, попавшего под напряжение в Астаринском районе.
Как сообщает южное бюро Report, это - житель села Шахагаджи Алиев Сехран Аллахверди оглу 1974 г.р.
Отмечается, что инцидент произошел по неосторожности.
***14:36
Житель Астаринского района погиб, попав под напряжение.
Как сообщает южное бюро Report, несчастный случай произошел в селе Шахагаджи.
Личность погибшего уточняется. Тело передано в Лянкяранский городской отдел Судмедэкспертизы и патологической анатомии.
По факту ведется расследование.
Valeh DadaşovАвтор новости
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