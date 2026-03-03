Ильхам Алиев WUF13 Удары по Ирану Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Удары по Ирану Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Житель Агсу арестован за оскорбления в соцсетях

    Происшествия
    • 03 марта, 2026
    • 09:21
    Житель Агсу арестован за оскорбления в соцсетях

    Арестован житель Агсуинского района, использовавший фальшивые аккаунты в TikTok для оскорблений граждан в интернете.

    Как сообщает Report со ссылкой на МВД, сотрудниками Агсуского районного отдела полиции был задержан 27-летний житель района Ильхам Абдуллаев.

    В отношении него составлен протокол по соответствующей статье Кодекса об административных проступках за размещение в интернет-информационных ресурсах или информационно-телекоммуникационных сетях запрещенной к распространению информации. Материалы направлены в суд для дачи правовой оценки.

    Решением суда Ильхам Абдуллаев арестован в административном порядке сроком на 25 суток.

    Агсуинский район оскорбления в соцсетях Tiktok
    "TikTokda" təhqiramiz paylaşımlar edən şəxs həbs olunub

    Последние новости

    10:01

    Зеленский заявил о недопустимости территориальных уступок России

    Другие страны
    09:58

    Цены на нефть подорожали более чем на 2%

    Энергетика
    09:47
    Видео

    МЧС призвало соблюдать правила безопасности при разведении праздничных костров

    Происшествия
    09:39

    Азербайджанская нефть подорожала почти на $7

    Энергетика
    09:36

    CENTCOM: Мы уничтожили командно-контрольные пункты КСИР

    Другие страны
    09:34

    ЦАХАЛ наносит одновременные удары по Тегерану и Бейруту

    Другие страны
    09:30

    У побережья Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,1

    Другие страны
    09:28

    В Баку автомобиль сбил велосипедиста насмерть

    Происшествия
    09:22

    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (03.03.2026)

    Финансы
    Лента новостей