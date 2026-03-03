Житель Агсу арестован за оскорбления в соцсетях

Арестован житель Агсуинского района, использовавший фальшивые аккаунты в TikTok для оскорблений граждан в интернете.

Как сообщает Report со ссылкой на МВД, сотрудниками Агсуского районного отдела полиции был задержан 27-летний житель района Ильхам Абдуллаев.

В отношении него составлен протокол по соответствующей статье Кодекса об административных проступках за размещение в интернет-информационных ресурсах или информационно-телекоммуникационных сетях запрещенной к распространению информации. Материалы направлены в суд для дачи правовой оценки.

Решением суда Ильхам Абдуллаев арестован в административном порядке сроком на 25 суток.