Житель Агсу арестован за оскорбления в соцсетях
Происшествия
- 03 марта, 2026
- 09:21
Арестован житель Агсуинского района, использовавший фальшивые аккаунты в TikTok для оскорблений граждан в интернете.
Как сообщает Report со ссылкой на МВД, сотрудниками Агсуского районного отдела полиции был задержан 27-летний житель района Ильхам Абдуллаев.
В отношении него составлен протокол по соответствующей статье Кодекса об административных проступках за размещение в интернет-информационных ресурсах или информационно-телекоммуникационных сетях запрещенной к распространению информации. Материалы направлены в суд для дачи правовой оценки.
Решением суда Ильхам Абдуллаев арестован в административном порядке сроком на 25 суток.
