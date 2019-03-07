Житель Агджабединского района ударил односельчанина ножом

Баку. 7 марта. REPORT.AZ/ В Агджабединском районе Азербайджана произошла поножовщина.

Как передает карабахский центр Report, в одном из сел района произошел спор между местными жителями Рейем Гусейновым и Эльчином Вердиевым.

В результате ссоры Вердиев ударил Рустамова ножом. Раненый был доставлен в Центральную больницу Агджабединского района, его состояние оценивается как средней тяжести.

Вердиев же был задержан. В связи с фактом возбуждено уголовное дело, ведется следствие.