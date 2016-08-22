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    Житель Агдаша взят в заложники, у его родителей потребовали 10 000 манатов

    Задержаны четыре человека

    Баку. 22 августа. REPORT.AZ/ В Москве взят в заложники гражданин Азербайджана.

    Как сообщает Report со ссылкой на МВД Азербайджана, обратившись 21 августа в полицию, жительница Агдашского села Шекили Медина Гасанова заявила, что позвонив ей, неизвестные заявили, что взяли в заложники проживающего в Москве ее сына Эльшада и потребовали за его освобождение 10 000 манатов.

    В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудников Агдашского районного отделения полиции были задержаны подозреваемые - жители района Эльчин Ягубов, Зеки Миргасанов, Яшар Агаев и Джавид Гейсов.

    По факту ведется расследование. 

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