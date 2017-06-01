Женщина-водитель, раненная в результате столкновения трех автомобилей, скончалась - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Баку. 1 июня. REPORT.AZ/ Министерство внутренних дел распространило информацию об аварии, произошедшей 31 мая в Баку на проспекте Гейдара Алиева.

Как сообщает Report, в информации говорится, что 31 мая около 14 часов на проспекте Гейдара Алиева в Наримановском районе управляемый столичным жителем Агамирзой Гейбатовым автомобиль марки Toyota, переехав барьер, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилями марки Hyundai и Volkswagen, первым из которых управляла жительница Баку Айсель Гулиева, а вторым – житель Губинского района Шахрияр Алескеров.

В результате аварии А. Гулиева, Ш. Алескеров и его пассажир были госпитализированы. От полученных травм А. Гулиева скончалась в медицинском учреждении.

Наримановское РУП ведет расследование.

Первая новость опубликована 31 мая в 19:16

Баку. 31 мая. REPORT.AZ/ В Баку столкнулись 3 автомобиля, есть пострадавшие.

Как сообщает Report, авария произошла в Наримановском районе.

На проспекте Гейдара Алиева произошло ДТП с участием трех автомобилей.

Столкнулись передвигавшийся на высокой скорости автомобиль марки Lexus и движущийся в том же направлении автомобиль марки Volkswagen. Затем Volkswagen врезался во встречный автомобиль марки Hyundai. Во время ДТП пострадали 3 человека.

По словам очевидцев, после аварии между водителями произошла драка, в результате которой был избит 26-летний Гусейнов Тураб Мехди оглу.

Все пострадавшие госпитализированы.

Причины аварии выясняются.