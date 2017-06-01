Женщина-водитель, раненная в результате столкновения трех автомобилей, скончалась - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Баку. 1 июня. REPORT.AZ/ Министерство внутренних дел распространило информацию об аварии, произошедшей 31 мая в Баку на проспекте Гейдара Алиева.
Как сообщает Report, в информации говорится, что 31 мая около 14 часов на проспекте Гейдара Алиева в Наримановском районе управляемый столичным жителем Агамирзой Гейбатовым автомобиль марки Toyota, переехав барьер, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилями марки Hyundai и Volkswagen, первым из которых управляла жительница Баку Айсель Гулиева, а вторым – житель Губинского района Шахрияр Алескеров.
В результате аварии А. Гулиева, Ш. Алескеров и его пассажир были госпитализированы. От полученных травм А. Гулиева скончалась в медицинском учреждении.
Наримановское РУП ведет расследование.
Первая новость опубликована 31 мая в 19:16
Баку. 31 мая. REPORT.AZ/ В Баку столкнулись 3 автомобиля, есть пострадавшие.
Как сообщает Report, авария произошла в Наримановском районе.
На проспекте Гейдара Алиева произошло ДТП с участием трех автомобилей.
Столкнулись передвигавшийся на высокой скорости автомобиль марки Lexus и движущийся в том же направлении автомобиль марки Volkswagen. Затем Volkswagen врезался во встречный автомобиль марки Hyundai. Во время ДТП пострадали 3 человека.
По словам очевидцев, после аварии между водителями произошла драка, в результате которой был избит 26-летний Гусейнов Тураб Мехди оглу.
Все пострадавшие госпитализированы.
Причины аварии выясняются.
Nurlan RafiqoğluАвтор новости
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