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    Совершившая в Баку мошенничество на сумму 1 млн 200 тыс. манатов женщина направлена на стационарную судебно-психиатрическую экспертизу

    Процесс отложен на неопределенное время

    Баку. 20 апреля. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям состоялся процесс по уголовному делу Хиджран Аллахвердиевой, обвиняемой в мошенничестве.

    Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Азада Меджидова обнародован результат назначенной обвиняемой стационарной судебно-психиатрической экспертизы.

    Эксперты дали отзыв, что Х.Аллахвердиева страдает психическим расстройством. Потерпевшие выступили против результата экспертизы. Представитель потерпевших подал ходатайство на проведение повторной стационарной судебно-психиатрической экспертизы Х.Аллахвердиевой.

    Суд удовлетворил ходатайство и принял решение о проведении повторной стационарной судебно-психиатрической экспертизы Х.Аллахвердиевой.

    Процесс отложен на неопределенное время.

    Отметим, что Х.Аллахвердиева, воспользовавшись доверием группы граждан, совершила в отношении них мошенничество. Она обманула граждан, сказав, что создает компанию, и присвоила в целом 1 млн 200 тыс. манатов.

    По уголовному делу 6 человек признаны потерпевшими. 

    Х.Аллахвердиева обвиняется по ст. 178.3.2 (мошенничество с причинением ущерба в особо крупных размерах) УК.

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