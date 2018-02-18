Женщина с психическим нарушением отравилась от передозировки лекарств в Гедабеке

Гедабек. 18 февраля. REPORT.AZ/ В Гедабеке молодая женщина с признаками психического расстройства отравилась лекарствами. Как сообщает Report, Севиндж Аббасова 1998 г.р. была доставлена в критическом состоянии в больницу с симптомами на отравление от передозировки лекарственными препаратами.
Инцидент произошел в селе Инекбоган.
Женщине оказана медицинская помощь, однако врачи оценивают ее состояние как тяжелое.
По факту произошедшего проводится проверка.
Valeh DadaşovАвтор новости
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