Женщина с психическим нарушением отравилась от передозировки лекарств в Гедабеке

Гедабек. 18 февраля. REPORT.AZ/ В Гедабеке молодая женщина с признаками психического расстройства отравилась лекарствами. Как сообщает Report, Севиндж Аббасова 1998 г.р. была доставлена в критическом состоянии в больницу с симптомами на отравление от передозировки лекарственными препаратами.

Инцидент произошел в селе Инекбоган.

Женщине оказана медицинская помощь, однако врачи оценивают ее состояние как тяжелое.

По факту произошедшего проводится проверка.