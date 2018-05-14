Жена владельца "Урологического центра" дала показания в суде

Баку. 14 мая. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжилось судебное заседание по делу обвиняемых в разбое членов преступной группировки - Анара Амирова, Натика Мусаева, Бахруза Гаджизаде, Эльмеддина Мусаева и Фирдовси Алиева.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Ирады Гасанзаде в качестве потерпевшего лица показания дала жена владельца клиники "Урологический центр" ("Uroloji Mərkəz"), профессора Кямала Абдуллаева - Ильхама Юсифова.

Она отметила, что во время происшествия наряду с К.Абдуллаевым ей тоже были нанесены увечья: "В тот день было темно, не знаю кто нанес увечья, не могу сказать".

По словам потерпевшей, один из обвиняемых сказал, что они ее не тронут, поскольку она женщина.

И.Юсифова подтвердила данные следствию показания.

Очередное заседание суда назначено на 21 мая

Согласно обвинительному акту, Ф.Алиев в течение двух месяцев проработал водителем у владельца клиники "Урологический центр", профессора Кямала Абдуллаева. В начале 2017 года, встретившись с А.Амировым, он сообщил, что у профессора много денег и дорогих автомобилей. Он также сказал, что недавно К.Абдуллаев продал клинику владельцу одной из крупных строительных компаний и получил за это 2 млн долларов.

Затем А.Амиров вовлек в "дело" Н.Мусаева и его двоюродного брата Э.Мусаева. Некоторое время они следили за К.Абдуллаевым, а за день до ограбления встретились в Баладжарах и обсудили план ограбления.

Проникнув в дом через окно на втором этаже, члены преступной группировки связали руки и ноги Кямалу Абдуллаеву и его супруге Ильхаме Юсифовой. Грабители потребовали у хозяина дома показать место, где хранились 2 млн долларов, на что К.Абдуллаев сказал, что у него нет таких денег.

Затем преступники стали обыскивать дом. Они унесли 5 000 долларов, 2 200 манатов, дорогой парфюм, ремень, 2 телефона марки Samsung, iPhonе, золотые часы марки Franck Muller на 20 000 манатов, принадлежащий К.Абдуллаеву газовый пистолет и сувенирный нож. В целом, из дома украли предметы на 35 000 манатов.

Отметим, что инцидент был совершена 30 июля 2017 года в поселке Расулзаде Бинагадинского района.