Завершилось судебное следствие по делу обвиняемых в терроризме армян

Сегодня в административном здании Сабунчинского районного суда завершилось судебное следствие по уголовному делу обвиняемых в терроризме граждан Армении - Саргсяна Ишхана Ашоти и Рафаэляна Владимира Отари.

Сегодня в административном здании Сабунчинского районного суда завершилось судебное следствие по уголовному делу обвиняемых в терроризме граждан Армении - Саргсяна Ишхана Ашоти и Рафаэляна Владимира Отари.

Как сообщает Report, об этом было объявлено на судебном процессе под председательством судьи Гянджинского суда по тяжким преступлениям Эльмина Рустамова.

Было отмечено, что во время просмотра файла в телефоне И.Саргсяна были обнаружены координаты села Агбулаг Товузского района Азербайджана.

Затем прокурор попросил у суда время для выступления.

Следующее заседание назначено на 28 февраля.

Согласно обвинению, 27 мая 2021 года около 3 часов командир группы в воинской части спецназа разведки минобороны Армении Саргсян Ишхан Ашоти и проходивший воинскую службу в качестве инженера-сапера Рафаэлян Владимир Отари незаконно пересекли государственную границу Азербайджана в направлении Кяльбаджарского района, где дислоцировались подразделения минобороны Азербайджана, и провели работы по минированию дорог, проходящих через село Юхары Айрым.

Указанные лица были задержаны на месте преступления. У них были обнаружены и изъяты 23 мины типа "ТМ 62-М" и "Е-00-М".

Граждане Армении обвиняются по статье 214.2.3 (терроризм, совершенный с применением огнестрельного оружия и предметов, используемых в качестве оружия), 228 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, комплектующих деталей к нему, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств), 318 (незаконное пересечение государственной границы Азербайджанской Республики) и 282 (диверсия) УК АР.