​Завершилось следствие по делу о пожаре в многоэтажном здании в Баку

Один из арестованных является сватом посла

Баку. 14 декабря. REPORT.AZ/ Завершилось следствие по делу о пожаре в многоэтажном здании на территории Бинагадинского района города Баку, ставшего причиной тяжелых последствий. Как сообщает Report, материалы уголовного дела в ближайшие дни будут направлены в Бакинский суд по тяжким преступлениям.

Отметим, что в связи с пожаром в многоэтажном здании с тяжелыми последствиями, который произошел 19 мая на территории Бинагадинского района, в следственном управлении по тяжким преступлениям Генеральной прокуратуры возбуждено уголовное дело по соответствующей статье Уголовного кодекса, создана следственно-оперативная группа, состоящая из опытных сотрудников Генпрокуратуры, министерства внутренних дел и министерства по чрезвычайным ситуациям.

Были проведены необходимые и неотложные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, допрошены пострадавшие и свидетели.

К ответственности были привлечены генеральный директор ООО "Qlobal Stone", производящего полиуретан, который был использован в облицовке здания, Угур Баширов, заместитель председателя ООО "Global Construction" Алекбер Аскеров, заведующий отделом хозяйства Исполнительной власти Бинагадинского района Адалят Раджабов, который в 2012-2013 году работал начальником жилищно-коммунального хозяйства Бинагадинского района, начальник жилищно-коммунального участка №72 Низами Оруджев. Им предъявлены обвинения по ст. 225.2 (нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего или иные тяжкие последствия) и ст. 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия) УК и в их отношении избрана мера пресечения в виде ареста на 4 месяца.

Среди арестованных есть также глава группы компаний GLOBAL Мирюсуф Махмудов, который является сватом посла Азербайджана в Таджикистане Аббасали Гасанова.