Завершилось предварительное следствие в отношении Фадаи Лачын и еще 12-ти лиц, один человек объявлен в розыск

Баку. 28 июня. REPORT.AZ/ Завершилось следствие по уголовному делу экс-командира Конвойного батальона Пенитенциарной службы, полковника-лейтенанта юстиции Бахруза Абдуллаева, певицы Фадаи Лачын, обвиняемой в оказании помощи в побеге заключенных в Баку, и делу еще 11-ти лиц.

Об этом Report сообщил адвокат Вилаят Надиров.

По его словам, по уголовному делу 13 человек считаются виновными, а в отношении одного объявлен розыск. В.Надиров заявил о завершении предварительного следствия уголовного дела в отношении 13 человек и добавил, что адвокаты знакомятся с делом.

Он отметил, что в течение 10-ти дней уголовное дело направят в Бакинский суд по тяжким преступлениям.

По словам В.Надирова, уголовное дело не будет выделено в отдельное производство.

Отметим, что по уголовному делу, возбужденному в Следственном управлении по тяжким преступлениям Генпрокуратуры в связи с фактом побега 23 октября прошлого года в Баку заключенных, Фадая Мамедова (Фадая Лачын) была привлечена к следствию в качестве обвиняемого лица и решением Насиминского районного суда в ее отношении была избрана мера пресечения в виде ареста.

В ее отношении возбуждено уголовное дело по ст. 304.2.1 УК.

По факту в Следственном управлении по тяжким преступлениям Генпрокуратуры возбуждено уголовное дело по ст. 304.2.1 (побег из места лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи, группой лиц по предварительному сговору) и 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями) УК.