Завершилось предварительное следствие по уголовному делу, связанному с пожаром в Наркологическом центре

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Баку. 13 августа. REPORT.AZ/ Завершилось предварительное следствие по уголовному делу в отношении директора расположенного в Хатаинском районе Баку Республиканского наркологического центра Тельмана Мамедгасанова и других лиц в связи с пожаром в данном лечебном учреждении, приведшим к многочисленным человеческим жертвам.

Как сообщает Report, уголовное дело указанных лиц отправлено в Бакинский суд по тяжким преступлениям.

Время суда по уголовному делу станет известно в ближайшие дни.

Отметим, что 2 марта в Баку в Республиканском наркологическом центре произошел пожар.

По факту было возбуждено уголовное дело. В результате принятых мер по подозрению в совершении данного преступления был задержан житель Баку Мухаммед Мамедов, получающий лечение в центре с диагнозом "нарушения психики и поведения в результате употребления алкоголя". Во время предварительного допроса М.Мамедов признался в совершении преступления и заявил, что решил свести счеты с жизнью в знак протеста против предвзятого отношения к нему членов семьи и нежелания лечиться в наркологическом центре. С этой целью 2 марта в 06:00 он закутался в палате в одеяло и поджог его с намерением совершить суицид. Испугавшись распространения пламени в другие палаты, он покинул центр, как только открылась дверь отделения.

М.Мамедов был привлечен к следствию в качестве обвиняемого по статьям 120.2.4 (умышленное убийство, совершенное с особой жестокостью или общеопасным способом), 120.2.7 (умышленное убийство двух или более лиц), 120.2.9 (умышленное убийство лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, а равно сопряженное с похищением человека, либо захватом заложника) и 186.2.2 (Умышленные уничтожение или повреждение имущества путем поджога, взрыва или иным общеопасным способом, либо повлекшие тяжкие последствия) УК АР, в отношении него избрана мера пресечения в виде ареста, а также назначены комплексные психиатрическая, психологическая и наркологическая экспертизы.

Затем были задержаны директор Республиканского наркологического центра Тельман Мамедгасанов, завотделом Азад Алекперов и инженер Махир Абдуллаев. Решением суда в их отношении избрали крайнюю меру пресечения в виде ареста.

В отношении всех троих возбуждено уголовное по ст. 225.2 и 308.2 УК.

По информации, с учетом проблем в состоянии здоровья А.Алекперова, возбужденное в его отношении уголовное дело передано в отдельное производство.