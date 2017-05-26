Завершилось предварительное следствие по уголовному делу в отношении Александра Лапшина

Баку. 26 мая. REPORT.AZ/ Завершилось предварительное следствие по уголовному делу в отношении блогера Александра Лапшина.

Об этом Report сообщил адвокат А. Лапшина Эдуард Чернин.

По его словам, в ближайшие дни он ознакомится с материалами дела.

Отметим, что А. Лапшин, имеющий гражданство различных стран, привлечен к уголовному делу, проводимому в Следственном управлении по тяжким преступлениям Генпрокуратуры Азербайджанской Республики в качестве подозреваемого в связи с нарушением государственных границ Азербайджана и незаконным посещением оккупированных земель, публичными призывами, направленными на раскол территориальной целостности Азербайджанской Республики. В связи с объявлением в международный розыск он был задержан правоохранительными органами Беларуси в Минске 15 декабря 2016 года, 7 февраля 2017 года экстрадирован в Азербайджанскую Республику.