Завершилось предварительное следствие по делу укравших в Баку сейф с золотыми украшениями и деньгами

Баку. 23 октября. REPORT.AZ/ В Баку завершилось предварительное следствие по уголовному делу в отношении подозреваемых в краже сейфа с золотыми украшениями на сумму 30 000 долларов и 100 000 манатов Аслана Гасымова, Фамили Велиевой, Имамверди Гасанова, Эльнура Асланова и Сахиба Гасанбейли.

Как сообщает Report, материалы по уголовному делу были направлены в Бакинский суд по тяжким преступлениям.

Подготовительное заседание суда назначено на 2 ноября. Рассмотрение уголовного дела вверено судье Эльдару Микаилову. В качестве пострадавших по делу проходят Елена Кобелкова и Абиль Гадиров.

По сводке МВД Азербайджана, 22 апреля житель столицы обратился в Хатаинское РУП, заявив о похищении сейфа с золотыми украшениями на сумму 30 000 долларов и 100 000 манатов.