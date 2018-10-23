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    Завершилось предварительное следствие по делу укравших в Баку сейф с золотыми украшениями и деньгами

    Баку. 23 октября. REPORT.AZ/ В Баку завершилось предварительное следствие по уголовному делу в отношении подозреваемых в краже сейфа с золотыми украшениями на сумму 30 000 долларов и 100 000 манатов  Аслана Гасымова, Фамили Велиевой, Имамверди Гасанова, Эльнура Асланова и Сахиба Гасанбейли.

    Как сообщает Report, материалы по уголовному делу были направлены в Бакинский суд по тяжким преступлениям.
    Подготовительное заседание суда назначено на 2 ноября. Рассмотрение уголовного дела вверено судье Эльдару Микаилову. В качестве пострадавших по делу проходят Елена Кобелкова и Абиль Гадиров.

    По сводке МВД Азербайджана, 22 апреля житель столицы обратился в Хатаинское РУП, заявив о похищении сейфа с золотыми украшениями на сумму 30 000 долларов и 100 000 манатов.

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