Заведующий юридическим отделом ИВ Лачинского района: Раз я сказал, значит так оно и есть

Баку. 28 сентября. REPORT.AZ/ "Меня не уволили, я на работе и занимаюсь своими делами".

Об этом в заявлении Report сказал заведующий юридическим отделом Исполнительной власти Лачинского района Физули Танрывердиев.

По его словам, информация о его увольнении не соответствует действительности: "Мы являемся беженцами и каждый занимается своим делом. Допустим, что якобы произошла ошибка. Разве за это в ответе весь район, или же страна? Человек даже не может быть в ответе за своего ребенка. Зачем меня должны увольнять? Я никого не убивал, не замешан в коррупции. Я всегда говорил, что если не оправдал доверия, это моя вина. Сегодня это говорю я - Физули, и это так. Раз я сказал, значит так оно и есть. Сегодня я здесь, на работе и занимаюсь своими делами".

В заявлении Report заместитель ИВ Лачинского района, завотделом по общественно-политическим и гуманитарным вопросам Айнура Гасанова сказала, что в отношении заведующего юридическим отделом Исполнительной власти каких-либо мер наказания принято не было: "В своем заявлении глава ИВ Агиль Назарли также отметил, что в связи с вопросом будут приняты необходимые меры. Пока ничего подобного нет".

Отметим, что в своем профиле в facebook Ф.Танрывердиев поделился фотографиями, поддерживающими проведенный местным правительством в северном Ираке "референдум". Его поступок вызвал резкую критику в facebook и СМИ.