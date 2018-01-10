Зарегистрированный в России автомобиль совершил ДТП в Баку - ФОТО

© "Report"

Баку. 10 января. REPORT.AZ/ В Баку произошло дорожно-транспортное происшествие , в результате которого пострадал пожилой мужчина.

Как передает Report, ДТП произошло в Хатаинском районе столицы.

Так, на проспекте Нобеля зарегистрированный в России легковой автомобиль Nissanсбил желавшего перейти дорогу Мамедова Бахадура Гуламгусейн оглу 1946 г.р. Пострадавший был доставлен в клинический медицинский центр № 3.

По факту в Хатаинском районном управлении полиции ведется следствие.