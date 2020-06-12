ГДП: Зарегистрированные на портале не должны развозить в автомобилях членов семей

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Лица, чьи имена внесены в портал разрешений icaze.gov.az, не могут развозить в автомобилях членов своих семей.

Как передает Report, об этом на брифинге Оперативного штаба при Кабмине сказал начальник отдела Главного управления государственной дорожной полиции Кямран Алиев.

По его словам, этим лицам не разрешено развозить членов семей: "Разрешается только в том случае, если член семьи работает вместе с ним".

Как ранее сообщалось, в целях предотвращения широкого распространения нового вида коронавируса (COVID-19), а также снижения к минимум возможных его последствий с 00:00 14 июня 2020 года до 06:00 16 июня в Баку, Гяндже, Лянкяране и Сумгайыте, а также в Абшеронском, Евлахском, Исмаиллинском, Кюрдамирском и Сальянском районах будет применен жесткий карантинный режим.