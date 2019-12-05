ЗАО "Азербайджанские железные дороги": поезда движутся по расписанию

В связи с нестабильными погодными условиями (из-за сильного ветра) сегодня в 03:25 произошла техническая неисправность в контактной сети на участке Баку - пассажирская - Кешля.

Как сообщает Report, согласно распространенной ЗАО "Азербайджанские железные дороги" информации, по причине неисправности на линию не выехали два поезда, один из которых должен был выехать из Баку в 07:50, а второй - из Сумгайыта в 08:40: "В связи с этим были проведены экстренные ремонтные работы, и техническая неисправность была устранена. Сейчас поезда движутся по графику".