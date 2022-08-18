Этибар Мирзоев провел оперативное совещание в связи с пожарами  

Сегодня утром заместитель министра по чрезвычайным ситуациям генерал-лейтенант Этибар Мирзоев в связи с произошедшими пожарами провел в центре отдыха "Галаалты" оперативное совещание.
Как сообщили Report в МЧС, в мероприятии приняли участие ответственные лица соответствующих структур МЧС, главы ИВ Сиязанского и Шабраньского районов, руководители правоохранительных органов, действующих в указанных районах.
Замминистра Э.Мирзоев также встретился с гражданами, отдыхающими в центре отдыха "Галаалты".
В настоящее время генерал-лейтенант Э.Мирзоев находится в северном регионе в связи с предотвращением пожаров.
Этибар Мирзоев провел оперативное совещание в связи с пожарамиЭтибар Мирзоев провел оперативное совещание в связи с пожарами Сегодня утром заместитель министра по чрезвычайным ситуациям генерал-лейтенант Этибар Мирзоев в связи с произошедшими пожарами провел в центре отдыха "Галалатлы" оперативное совещание. Как сообщили Report в МЧС, в мероприятии приняли участие ответствен
Происшествия
18 августа 2022 г. 14:03
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Сегодня утром заместитель министра по чрезвычайным ситуациям генерал-лейтенант Этибар Мирзоев в связи с произошедшими пожарами провел в центре отдыха "Галаалты" оперативное совещание.
Версия на азербайджанском языке ФотоNazir müavini “Qalaaltı”dakı yanğın ərazisinə gedib, əməliyyat müşavirəsi keçirib