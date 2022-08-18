Этибар Мирзоев провел оперативное совещание в связи с пожарами

Сегодня утром заместитель министра по чрезвычайным ситуациям генерал-лейтенант Этибар Мирзоев в связи с произошедшими пожарами провел в центре отдыха "Галалатлы" оперативное совещание. Как сообщили Report в МЧС, в мероприятии приняли участие ответствен

Сегодня утром заместитель министра по чрезвычайным ситуациям генерал-лейтенант Этибар Мирзоев в связи с произошедшими пожарами провел в центре отдыха "Галаалты" оперативное совещание.



Как сообщили Report в МЧС, в мероприятии приняли участие ответственные лица соответствующих структур МЧС, главы ИВ Сиязанского и Шабраньского районов, руководители правоохранительных органов, действующих в указанных районах.



Замминистра Э.Мирзоев также встретился с гражданами, отдыхающими в центре отдыха "Галаалты".



В настоящее время генерал-лейтенант Э.Мирзоев находится в северном регионе в связи с предотвращением пожаров.