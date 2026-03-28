    Замглавы ИВ города Баку осмотрел территории, пострадавшие от последствий дождя

    28 марта, 2026
    Замглавы ИВ города Баку осмотрел территории, пострадавшие от последствий дождя

    С утра 27 марта Исполнительная власть города Баку, исполнительные власти районов столицы и другие хозяйственные структуры города работают в усиленном режиме.

    Об этом сообщили Report в Исполнительной власти города Баку.

    Отмечается, что из-за непрекращающихся уже второй день дождей в некоторых районах возникли проблемы с отводом воды через коллекторы. В связи с этим заместитель главы Исполнительной власти города Баку Аяз Гусейнов осмотрел территории, где произошли соответствующие инциденты, и дал профильным структурам необходимые поручения по устранению последствий ливней.

    Также созданные по данному вопросу мониторинговые группы выявляют проблемные территории и представляют информацию в Государственное агентство водных ресурсов Азербайджана.

    В настоящее время в различных районах города принимаются неотложные меры по устранению возникших последствий.

    Исполнительная власть города Баку Аяз Гусейнов Государственное агентство водных ресурсов Азербайджана
    BŞİH müavini yağışın fəsad yaratdığı ərazilərə baxış keçirib, tapşırıqlar verib
