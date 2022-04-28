Заместители министра обороны посетили освобожденные территории

Благодаря вниманию и заботе президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева продолжаются мероприятия, связанные с улучшением социально-бытовых условий и условий службы военнослужащих Азербайджанской армии, а также

Благодаря вниманию и заботе президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева продолжаются мероприятия, связанные с улучшением социально-бытовых условий и условий службы военнослужащих Азербайджанской армии, а также повышением боевой готовности.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.

Заместители министра обороны - начальник Главного управления материально-технического обеспечения генерал-лейтенант Низам Османов и командующий Сухопутными войсками генерал-лейтенант Анвар Эфендиев осмотрели новопостроенную и сданную в эксплуатацию инфраструктуру.